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الجيش اليمني يتصدى لهجوم غرب مأرب.. ومقتل 16 حوثياً

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Fighters loyal to Yemen's Saudi-backed government are pictured on the frontline facing Iran-backed Huthi rebels in the country's northeastern province of Marib on September 27, 2021. Sixty-seven Yemeni rebels and pro-government troops have been killed in fighting for the key city of Marib, military sources said, as the insurgents inch closer to the loyalists' last northern bastion.
الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يتصدى لهجوم غرب مأرب.. ومقتل 16 حوثياً

استهدفت مدفعية الجيش عددا من مواقع تمركز الميليشيات فيما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، أنها تمكنت من كسر هجوم قامت به مجاميع من عناصر الميليشيات الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهتي المشجح وهيلان لكنها باءت بالفشل.

وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من التصدي للعناصر الحوثية المتسللة ودحرها.

الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تدير شبكات تهريب وتجارة المخدرات  اليمن اليمن والحوثي وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تدير شبكات تهريب وتجارة المخدرات 

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله، إن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 16 عنصراً من الميليشيات الانقلابية وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للحوثيين.

كما استهدفت مدفعية الجيش عددا من مواقع تمركز الميليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات.

وتخوض قوات الجيش اليمني مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية على امتداد جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب.

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