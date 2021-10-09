الجيش اليمني يتصدى لهجوم غرب مأرب.. ومقتل 16 حوثياً

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، أنها تمكنت من كسر هجوم قامت به مجاميع من عناصر الميليشيات الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهتي المشجح وهيلان لكنها باءت بالفشل.

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وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من التصدي للعناصر الحوثية المتسللة ودحرها.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله، إن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 16 عنصراً من الميليشيات الانقلابية وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للحوثيين.

كما استهدفت مدفعية الجيش عددا من مواقع تمركز الميليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات.

وتخوض قوات الجيش اليمني مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية على امتداد جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب.