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ضربة موجعة للحوثيين غرب مأرب.. خسائر كبيرة في الكسارة

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الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية- رويترز)
الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية- رويترز)

ضربة موجعة للحوثيين غرب مأرب.. خسائر كبيرة في الكسارة

دبي – العربية.نت

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تلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمس الجمعة، ضربة موجعة على يد تحالف دعم الشرعية والجيش اليمني غرب محافظة مأرب.

فقد كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن طيران التحالف استهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي وكبدها خسائر في الأرواح والعتاد في جبهة الكسارة.

التحالف: ميليشيا الحوثي تواصل تهديد المدنيين في مأرب اليمن التحالف: ميليشيا الحوثي تواصل تهديد المدنيين في مأرب

وأوضح في تغريدة عبر تويتر أمس الجمعة، أن الجيش والمقاومة الشعبية يخوضان معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة"، دون خوض في تفاصيل.

وكان تحالف دعم الشرعية أكد في وقت سابق الجمعة أنه نفذ عشرات العمليات التي استهدفت الميليشيات وآلياتها في محيط مأرب.

وشدد في بيان على أن الميليشيات تواصل تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.

كما أعلن أنه نفذ 40 استهدافا لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في محيط العبدية خلال 24 ساعة. وأوضح أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً.

تصعيد حوثي

وكانت المحافظة الغنية بالنفط والاستراتيجية، شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا من قبل الميليشيات التي حاصرت مديرية العبدية لأسابيع، مانعة دخول الغذاء والأدوية.

كما قصفت المستشفى الوحيد في المديرية قبل أيام، والمرضى فيه، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.

يذكر أنه منذ فبراير الفائت، يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.

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