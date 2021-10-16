ضربة موجعة للحوثيين غرب مأرب.. خسائر كبيرة في الكسارة

تلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمس الجمعة، ضربة موجعة على يد تحالف دعم الشرعية والجيش اليمني غرب محافظة مأرب.

فقد كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن طيران التحالف استهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي وكبدها خسائر في الأرواح والعتاد في جبهة الكسارة.

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وأوضح في تغريدة عبر تويتر أمس الجمعة، أن الجيش والمقاومة الشعبية يخوضان معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة"، دون خوض في تفاصيل.

وكان تحالف دعم الشرعية أكد في وقت سابق الجمعة أنه نفذ عشرات العمليات التي استهدفت الميليشيات وآلياتها في محيط مأرب.

#مارب

أبطال الجيش والمقاومة يخوضون معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة، وطيران التحالف يدك تعزيزات المليشيا ويكبّدها خسائر في الأرواح والعتاد. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) October 15, 2021

وشدد في بيان على أن الميليشيات تواصل تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.

كما أعلن أنه نفذ 40 استهدافا لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في محيط العبدية خلال 24 ساعة. وأوضح أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً.

تصعيد حوثي

وكانت المحافظة الغنية بالنفط والاستراتيجية، شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا من قبل الميليشيات التي حاصرت مديرية العبدية لأسابيع، مانعة دخول الغذاء والأدوية.

كما قصفت المستشفى الوحيد في المديرية قبل أيام، والمرضى فيه، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.

يذكر أنه منذ فبراير الفائت، يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.



