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واشنطن: مكافأة بـ5 ملايين دولار مقابل هذا القيادي بحزب الله

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وزارة الخارجية الأميركية (فرانس برس)
وزارة الخارجية الأميركية (فرانس برس)

واشنطن: مكافأة بـ5 ملايين دولار مقابل هذا القيادي بحزب الله

قائد قوات الميليشيا الخاصة في اليمن وسوريا وله الفضل بتنفيذ خططتها

العربية. نت - أوسان سالم 

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عرضت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في ميليشيا حزب الله التي تنشر قواتها في اليمن وسوريا والعراق.

واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة أميركا إرهاب واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة

فقد نشر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية على تويتر، صورة للقيادي في حزب الله الإرهابي المدعو هيثم علي طبطبائي، مؤكداً أنه قائد عسكري في تنظيم حزب الله ساعد على زعزعة استقرار المنطقة.

وأشار الحساب إلى أن طبطبائي، يعمل كقائد للقوات الخاصة في اليمن وسوريا، وساعد على تنفيذ خطط الميليشيا وأجندتها.

كما لفت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت صنّفت المذكور كإرهابي عالمي عام 2016م.

وطالب البرنامج كل من لديه معلومات عن طبطبائي، بإرسالها للحصول على مكافأة، عبر العناوين المرفقة بصورة الإرهابي المطلوب.

مستشار نصرالله

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت أعلنت في وقت سابق، مكافأة مالية مماثلة دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني يدعى خليل يوسف حرب، ينتمي إلى الحزب أيضاً، أسهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة للحوثيين.

وأوضح الحساب حينها أن المطلوب مستشار مقرب من أمين عام حزب الله وأشرف على عمليات عسكرية للتنظيم في عدد من دول الشرق الأوسط.

وتابع أنه حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى، حيث قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء الميليشيا في اليمن، في إشارة منه إلى ميليشيا الحوثيين الانقلابية.

من ميليشيا حزب الله
من ميليشيا حزب الله

عقوبات على شبكة تهريب

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت في يونيو الماضي، عقوبات على أعضاء في شبكة تهريب مرتبطة بإيران تجمع الملايين لصالح ميليشيا الحوثي.

وأشارت حينها إلى أن هذا الدعم يساعد الحوثيين على تنفيذ هجمات تهدد البنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية.

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت مراراً على وجود عناصر من حزب الله اللبناني يشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اليمن.

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