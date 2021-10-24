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 مأرب.. ميليشيا الحوثي تختطف 47 مدنياً في العبدية

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عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)

مأرب.. ميليشيا الحوثي تختطف 47 مدنياً في العبدية

العربية.نت - أوسان سالم 

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وثقت رابطة حقوقية يمنية، اليوم الأحد، اختطاف 47 مدنيًا كحصيلة أولية من قبل ميليشيا الحوثي في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، وتم نقل بعضهم إلى جهات مجهولة وتوقعت أن العدد أكثر من ذلك.

إلى هذا، دانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، في بيان، "الاختطافات الجماعية وما يرافقها من انتهاكات بحق أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب من قبل ميليشيا الحوثي منذ ما يقارب الشهر بعدما فرضت عليها الحصار واقتحامها في وقت لاحق ومن ثم مداهمة المنازل واختطاف المدنيين في ظل تعتيم إعلامي".

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وبحسب البيان، فقد تلقت الرابطة عدة بلاغات من أهالي المديرية عن قيام ميليشيا الحوثي بعمليات اختطاف جماعية مستمرة، وانتهاكات مرافقة لها من اقتحام منازل المواطنين وإرهاب لعائلاتهم، واحتجاز أطفال والتحقيق معهم للضغط عليهم للكشف عن تواجد آبائهم وذويهم، وتحويل المدارس إلى أماكن احتجاز، واختطاف الجرحى.

وأضاف "يقوم الحوثيون بفصل الاتصالات عن المديرية بين الحين والآخر وإغلاق مداخل ومخارج المديرية عدا المدخل الذي يسيطرون عليه".

كما استنكرت الرابطة ما يحدث للمدنيين في العبدية من اعتداء على حقهم في الحرية وما يرافقه من انتهاكات جسيمة، محملا ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين.

ودعت الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي أجمع بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من أبناء العبدية وفك الحصار على أهاليها وإيقاف الانتهاكات بحقهم.

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