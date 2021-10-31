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توسع انتشار السلاح الفردي في اليمن.. وهذه أبرز الأسباب

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A boy wearing a surgical mask holds a weapon in Sanaa April 3, 2015. Yemen's Meteorological Authority on Friday warned of low visibility due to a sandstorm over parts of the middle east, affecting northern and eastern regions of Yemen. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
طفل يحمل سلاحا في صنعاء في 2015

توسع انتشار السلاح الفردي في اليمن.. وهذه أبرز الأسباب

متاجرة الأسلحة في اليمن تخطت البنادق الخفيفة لتشمل قاذفات الـ"آر. بي. جي" والصواريخ المحمولة

العربية.نت

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كشفت تقارير حديثة عن تفشي جرائم القتل في اليمن بسبب انتشار السلاح المتفلت، وأرجعت هذا الأمر إلى أسباب عدة، منها ما يعود إلى قبل الأزمة اليمنية الحالية.

وقبل الانقلاب الحوثي في 2014 وما تبعه من قتال، كان هناك في اليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح بين أيدي المدنيين. ومع اندلاع الحرب وسيطرة ميلشيا الحوثيين على مخازن سلاح الجيش اليمنى، انتشر السلاح على نطاق أوسع، ما ساهم في تفشي الجرائم، ومنها القتل.

متظاهرون في صنعاء في مايو الماضي يرفعون أسلحتهم
متظاهرون في صنعاء في مايو الماضي يرفعون أسلحتهم

وأرجع مراقبون انتشار السلاح باليمن لأسباب عدة من بينها الحرب، والاعتداءات التي يقوم بها مسلحون خارجون عن القانون. ولم يستثنوا المراقبون أيضاً "التراث الاجتماعي اليمني" وتفاخر اليمنيين بحمل السلاح على الأكتاف في مختلف المناسبات.

وأسواق بيع السلاح موجودة تاريخياً في شمال اليمن، لكن التقارير الحديثة تفيد بزيادة عددها وبمتاجرة جماعات عدة، أبرزها ميليشيا الحوثيين، بالسلاح.

متجر بيع أسلحة في أرحب شمال صنعاء في 2012
متجر بيع أسلحة في أرحب شمال صنعاء في 2012
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ويحذر مراقبون من أن تجارة السلاح في اليمن لم تعد تقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل تشمل أيضاً قاذفات الـ "آر. بي. جي" والصواريخ المحمولة وبنادق القنص الحديثة، وصولاً إلى بعض أنواع المدفعية.

وقد دفع تفشي الخوف والانفلات الأمني في اليمن بالكثير من أصحاب المصالح، بمن فيهم التجار، إلى التسلّح خشية تعرضهم لأعمال سلب.

كما اضطر معظم التجار، مع انخفاض الأمن، إلى تثبيت كاميرات مراقبة في مستودعاتهم. وخلال العام الجاري، وثقت عدسات الكاميرات عشرات جرائم السطو في مختلف المدن اليمنية، يقف وراءها مسلحون خارجون على القانون.

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