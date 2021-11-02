.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في تعز.. ومصرع 11 حوثياً

  • الخط
الجيش اليمني في معارك شرق تعز - أرشيفية

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في تعز.. ومصرع 11 حوثياً

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الإيرانية في وادي حذران وتبيشعة غرب مدينة تعز، مؤكدة استمرار المعارك وسط تقدم ثابت لعناصر الجيش.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش بدأت عملية تطهير المناطق المحررة في وادي حذران وتبيشعة غرب تعز من الألغام الحوثية وتأمين الطرقات إلى القرى المجاورة.

صرخات طفل وهلوساته تحكي.. "الحوثي" كابوس صغار اليمن اليمن صرخات طفل وهلوساته تحكي.. "الحوثي" كابوس صغار اليمن

كما أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهتي حذران وتبيشعة (في مديرية جبل حبشي)، غرب مدينة تعز".

ونقل عن مصدر ميداني، قوله، إن "قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من إحراز تقدم جديد، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية".

كذلك، أشار المصدر إلى مقتل 11 عنصراً من الميليشيات وإصابة 7 آخرين، خلال المعارك الدائرة، مؤكدا أن قوات الجيش تواصل شن عملياتها العسكرية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالجبهة الغربية لتعز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار
مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد