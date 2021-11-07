شاهد.. الجيش اليمني يسحق حشوداً حوثية جنوب مأرب

يخوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب، شمالي شرق البلاد.

ووزع المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو، يوثق جانباً من المعارك التي سطرها الجيش والمقاومة، السبت، في الجبهة الجنوبية والتي ألحقت بالميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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وأكد أفراد من الجيش الوطني، نجاحهم في سحق عدّة أنساق من المغرر بهم كانت قد دفعت بهم الميليشيات خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى جهوزيتهم الكاملة للقضاء على ما تبقى من عناصر الميليشيا في كافة الجبهات.

وقالوا: "سنكسر كل هجمات الميليشيات كما كسرناها اليوم وبالأمس وسنحرر كل شبر تحت سيطرتهم".

وأشاروا إلى أن المغرر بهم يبحثون عن العبودية فيما يقاتل أبطال الجيش والمقاومة من أجل الحرية والمواطنة المتساوية والحياة الكريمة لكل اليمنيين.

وكانت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، عززت من قدراتها في الجبهتين الغربية والجنوبية لمأرب، مع استمرار المعارك العنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، والتي تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة.

وأكدت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني شنت، مساء الخميس هجوما عكسياً استهدفت فيه مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب.

وبحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من دحر ميليشيات الحوثي من أطراف منطقة العمود، وتقدمت إلى منطقة "الميزان" باتجاه "يعره" في مديرية الجوبة.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية وتكسر هجماتها على امتداد جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب.

وأكد القيادي الميداني العميد حسين الحليسي، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تلقت على مدى الأيام القليلة الماضية ضربات موجعة على يد الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في ذات الجبهة، وتكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدتها وعتادها العسكرية.

وأوضح الحليسي، أن المئات من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية سقطوا على امتداد خط المواجهات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب بين قتيل وجريح، مؤكداً أن عشرات الجثث من عناصر الميليشيا الإيرانية الإرهابية ما تزال متناثرة على جبال وشعاب مديرية الجوبة، ولم يتم انتشالها حتى الآن.

وتتواصل المعارك العنيفة التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب.