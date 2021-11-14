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مأرب.. قتلى وجرحى حوثيون بينهم قيادات في جبهة الجوبة

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اليمن والحوثي

مأرب.. قتلى وجرحى حوثيون بينهم قيادات في جبهة الجوبة

قوات الجيش والمقاومة شنت هجوماً استباقياً على مواقع الحوثيين تمكنت خلاله من "تدمير قدرات الميليشيات" وأوقعت العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح

العربية.نت - أوسان سالم 

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شهدت جبهة الجوبة جنوب محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، اليوم الأحد معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله إن جنود الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً استباقياً على "مواقع معادية" تمكنوا خلاله من "تدمير قدرات الميليشيات" وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية.

الجيش اليمني في جبهة الجوبة مأرب
الجيش اليمني في جبهة الجوبة مأرب
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وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للميليشيا وتدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم بما عليها من عتاد.

وبالتزامن، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة جنوب مأرب، ألحقت بها خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني في جبهات جنوب مأرب.

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