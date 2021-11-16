.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"آلاف على الجبهات".. أطفال اليمن وقود ميليشيات الحوثي

  • الخط
أطفال يمنيون جندتهم الميليشيات الحوثية (من حساب وزير الغعلام معمر الإرياني على تويتر)

"آلاف على الجبهات".. أطفال اليمن وقود ميليشيات الحوثي

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تستمر ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال، والزج بهم في أتون الحرب، وعلى جبهات القتال.

هذا ما ذكر به مجددا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مؤكدا أن الحوثيين يواصلون استغلال أطفال اليمن في أعمال قتالية.

كما أشار في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على تويتر مساء أمس الاثنين، مرفقة بصور لصغار يحملون أسلحة ورشاشات، إلى أن الميليشيات "تقتاد الآلاف منهم كل يوم إلى معاركها العبثية في مختلف جبهات القتال خدمة لمشروعها وتنفيذ الأجندة التوسعية الإيرانية، دون أي اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم"

غسلوا عقولهم

كما أضاف بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن الحوثيين "اقتادوا عشرات الآلاف من الأطفال من منازلهم وأحيائهم ومدارسهم إلى معسكراتهم وغسلوا عقولهم بالشعارات العدائية والأفكار الطائفية المستوردة من إيران""

إلى ذلك، أكد أن الميليشيات دفعت بهؤلاء الصغار إلى موت محقق في جبهات القتال "في أكبر عملية استغلال بتاريخ البشرية".

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي "لوقف جرائم تجنيد الأطفال وتصنيفها منظمة إرهابية"، مطالبا بمحاسبة المتورطين في قياداتها وعناصرها وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

يذكر أن نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، كان أعلن في سبتمبر الماضي (2021) أن الميليشيات جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما لا يزال أكثر من 6700 طفل على الجبهات.

بدوره، أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندر كينغ، في الشهر عينه أن تجنيد الحوثيين للأطفال والتصعيد العسكري، كلها ممارسات تعمل على تقويض جهود السلام.

فيما وثقت شبكة حقوقية يمنية 20 ألفا و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال اليمنيين، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل الميليشيات من يناير 2017م إلى مارس 2021م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو
رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
اكتشف المزيد