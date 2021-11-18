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فيديو.. الجيش اليمني يقتحم مواقع حوثية جنوب مأرب

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اليمن والحوثي

فيديو.. الجيش اليمني يقتحم مواقع حوثية جنوب مأرب

مصدر عسكري يمني: عناصر الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للميليشيا الإيرانية على أحد المواقع في جبهة الجوبة وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن خسرت عشرات القتلى والجرحى

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، عن خوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثيين جنوب محافظة مأرب، وقالت إنها ألحقت بالميليشيات "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن عناصر الجيش والمقاومة "كسروا هجوماً للميليشيا الإيرانية على أحد المواقع في جبهة الجوبة وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن خسرت عشرات القتلى والجرحى".

وأضاف أن مدفعية الجيش، أعطبت 3 أطقم تابعة للميليشيا الحوثية، وسقط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

اقتحام عناصر الجيش اليمني موقعاً للحوثيين في مأرب
اقتحام عناصر الجيش اليمني موقعاً للحوثيين في مأرب
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وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بـ6 غارات جوية، مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بالإضافة لتدمير آليات ومعدات تابعة لها.

ووثق المركز الإعلامي للجيش اليمني لحظات اقتحام الجيش الوطني مواقع الميليشيات في الجبهة الجنوبية بمأرب.

كما نقل فيديو للمركز الإعلامي، الروح المعنوية العالية التي تسود لدى قوات الجيش والمقاومة الذين أكدوا العزم على دحر الميليشيا الحوثية الإيرانية من كل شبر في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

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