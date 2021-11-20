معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين على جبهات جنوب مأرب

شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اليمنية، ليلة الجمعة إلى السبت، معارك عنيفة بين قوات الجيش و المقاومة الشعبية من جهة وبين ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وتشتعل المعارك في ثلاث جبهات هي جبهة "ذنة" على مشارف الروضة بصرواح، وجبهة لعيرف في مديرية الجوبة، وجبهة ام ريش في حريب.

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وأكدت مصادر ميدانية سقوط عشرات القتلى الحوثيين بين قتيل وجريح في ظل إسناد جوي مكثف لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن دمر أهداف ثابتة ومتحركة للمليشيات.

يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت قد اعترفت بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.

وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب، مضيفاً: "وعليهم تحمل المزيد من الخسائر".