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معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين على جبهات جنوب مأرب

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الجيش اليمني في جبهة الجوبة مأرب 14 نوفمبر 2021
الجيش اليمني في جبهة الجوبة بمأرب يوم 14 نوفمبر 2021
اليمن والحوثي

معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين على جبهات جنوب مأرب

تشتعل المعارك بثلاث جبهات هي جبهة "ذنة" وجبهة لعيرف بمديرية الجوبة وجبهة ام ريش في حريب

دبي _ العربية.نت

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شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اليمنية، ليلة الجمعة إلى السبت، معارك عنيفة بين قوات الجيش و المقاومة الشعبية من جهة وبين ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وتشتعل المعارك في ثلاث جبهات هي جبهة "ذنة" على مشارف الروضة بصرواح، وجبهة لعيرف في مديرية الجوبة، وجبهة ام ريش في حريب.

وأكدت مصادر ميدانية سقوط عشرات القتلى الحوثيين بين قتيل وجريح في ظل إسناد جوي مكثف لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن دمر أهداف ثابتة ومتحركة للمليشيات.

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت قد اعترفت بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

التحالف يدمر منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب اليمن اليمن والحوثي التحالف يدمر منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.

وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب، مضيفاً: "وعليهم تحمل المزيد من الخسائر".

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