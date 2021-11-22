التحالف: خطر وشيك على الملاحة الدولية بجنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيا الحوثي في استخدام زوارق مفخخة، مشددا على وجود مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

إلى هذا، أكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

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في سياق آخر، أعلن التحالف إحباط محاولة هجوم لميليشيا الحوثي في جبهة مأرب الجنوبية، مؤكدا أن 25 استهدافا دمّر 12 آلية و خسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا من الميليشيات.

كما دمرت الدفاعات الجوية السعودية، في وقت سابق من مساء الأحد طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب السعودية.

فيما تناثرت شظايا المسيرة الحوثية المدمرة على حي العريسة في نجران دون وقوع إصابات.

والمسيرة التي تم اعتراضها انطلقت من مطار صنعاء لتنفيذ الهجوم على مطار نجران. وفق بيان التحالف.

وكان التحالف قد نفذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفا عسكريا لميليشيات الحوثي.

وقال إن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات، مشيراً إلى أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.