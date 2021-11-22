اليمن.. مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه غرب تعز

قتل قيادي ميداني لميليشيا الحوثي وعدد من مرافقيه وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، بنيران القوات المشتركة بمنطقة مقبنة غرب تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن مدفعية القوات المشتركة استهدفت مشرف المليشيات في مديرية مقبنة المدعو عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.

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كذلك، أكدت مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من عناصره، فيما أصيب المدعو عبدالرحمن أحمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين.

تحرير مناطق في تعز والحديدة

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني أعلنت، أمس الأحد، سيطرتها على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

في موازاة ذلك، تكبّدت ميليشيا الحوثي، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات طيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوبي وغرب محافظة مأرب.

خسائر حوثية في مأرب

ودكّت مدفعية الجيش ثكنات وتجمعات حوثية في جبهات الجوبة، وصرواح، والكسارة، بقصف مركز، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، وفق موقع "سبتمبر26" التابع للجيش اليمني.

بالتزامن، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مناطق متفرقة جنوبي وغرب المحافظة، ألحقت بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يذكر أن تعز واحدة من أكثر مدن اليمن التي تأثرت بشكل أكبر جراء قصف وحصار ودمار الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية في العام 2014.