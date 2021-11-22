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بعد معارك عنيفة.. حيس تحتفل بتحريرها من ميليشيا الحوثي

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عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية

بعد معارك عنيفة.. حيس تحتفل بتحريرها من ميليشيا الحوثي

دبي - العربية.نت

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بعد حصار حوثي وقصف عشوائي تعرضت له مديرية حيس اليمنية جنوب محافظة الحديدة من ميليشيا الحوثي، خرج أبناؤها للاحتفال بتحريرها من قبضة الميليشيات.

ورغم الخراب والدمار الذي خلفته الميليشيات في هذه البلدة الساحلية، احتفل سكانها بالتحرير اليوم الاثنين، بعقد حلقات من الدبكة والأغاني الشعبية احتفالاً بالنصر.

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وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت أمس الأحد، تحرير كامل المديرية من ميليشيا الحوثي وتكبيدها خسائر فادحة.

كما، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في المديرية، مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، واستعادة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر المتنوعة، بعد أن خلفتها عناصرها ولاذت بالفرار.

ودارت منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين في عدة مناطق جنوبي الحديدة وسط تقدم للجيش الوطني.

التقدم شمالاً

وأعلنت القوات المشتركة والمقاومة التهامية مواصلة التقدم شمالاً لاستعادة السيطرة على مديرية الجراحي جنوب شرقي محافظة الحديدة.

يذكر أن محافظة الحديدة تشهد معارك عنيفة بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة للقوات اليمنية المشتركة في 3 محافظات، هي مأرب والحديدة وتعز لتطهيرها من ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

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