بعد معارك عنيفة.. حيس تحتفل بتحريرها من ميليشيا الحوثي

بعد حصار حوثي وقصف عشوائي تعرضت له مديرية حيس اليمنية جنوب محافظة الحديدة من ميليشيا الحوثي، خرج أبناؤها للاحتفال بتحريرها من قبضة الميليشيات.

ورغم الخراب والدمار الذي خلفته الميليشيات في هذه البلدة الساحلية، احتفل سكانها بالتحرير اليوم الاثنين، بعقد حلقات من الدبكة والأغاني الشعبية احتفالاً بالنصر.

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وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت أمس الأحد، تحرير كامل المديرية من ميليشيا الحوثي وتكبيدها خسائر فادحة.

كما، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في المديرية، مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، واستعادة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر المتنوعة، بعد أن خلفتها عناصرها ولاذت بالفرار.

ودارت منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين في عدة مناطق جنوبي الحديدة وسط تقدم للجيش الوطني.

التقدم شمالاً

وأعلنت القوات المشتركة والمقاومة التهامية مواصلة التقدم شمالاً لاستعادة السيطرة على مديرية الجراحي جنوب شرقي محافظة الحديدة.

١- ٢ القوات المشتركة تواصل تقدمها لليوم الثاني على التوالي بعملية واسعة ضمن التموضع في جبهات الساحل الغربي تكللت ساعات النهار بتحرير عدة قرى متفرقة جنوب غرب، وشمال، وشمال شرق مدينة حيس، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا الحوثية pic.twitter.com/twJEjBWwKH — وكالة 2 ديسمبر الإخبارية (@2decnews) November 20, 2021

يذكر أن محافظة الحديدة تشهد معارك عنيفة بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة للقوات اليمنية المشتركة في 3 محافظات، هي مأرب والحديدة وتعز لتطهيرها من ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.