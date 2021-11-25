الجيش اليمني: حسم المعركة هدف لا رجعة فيه

أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني اللواء هيكل محمد حنتف، أن حسم المعركة الوطنية هدف لا رجعة فيه، مشددا على أن الأيام القادمة ستكون مختلفة عن الماضي وستؤرق المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في مختلف الجبهات.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس، للمقاتلين المرابطين في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية بجبهات القتال والوحدات العسكرية بالمحور الشمالي لمحافظة الجوف.

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كما عقد، خلال الزيارة، لقاءً موسعاً بعدد من القادة والضباط والصف والجنود، ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية مؤكداً على المتابعة المستمرة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة.

وأشاد، بالجهوزية القتالية والروح المعنوية العالية لدى قيادة وأفراد المحور الشمالي، مشدداً على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للمعركة الحاسمة مع المليشيات الحوثية لتحرير ما تبقى من الوطن تحت سيطرتها واستعادة مؤسسات الدولة.

وثمن جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ودورها الكبير في مساندة الشرعية والقوات المسلحة في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد.