التحالف ينشر تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء

نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بعض تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء، والتي وقعت فجر الجمعة.

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وتبين الصور الاستخبارية والفضائية تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض جنوب البناء، ترتبط بجبل النهدين.

غارات جوية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن ليل الخميس/الجمعة، تنفيذ غارات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.

وكشف حينها أنه رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر، مشيراً إلى أن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.

فيما جدد التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مشددا على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أهداف عسكرية مشروعة

يذكر أن التحالف كان كشف عن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن تحت الأرض بصنعاء، الأربعاء الماضي.

ولفت إلى أن "الميليشيا تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه في صنعاء". وأكد أن "المتورطين بالعمليات العدائية والقيادات الإرهابية هم أهداف عسكرية مشروعة".

وكان التحالف قد بدأ قبل أيام عملية نوعية بتنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، موضحاً أن العملية استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.

أما في جبهة مأرب، فأعلن عن وصول دعم لوجيستي وتعزيزات إليها، فيما تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة على أكثر من جبهة.