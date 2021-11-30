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بن مبارك: ملتزمون بالحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث

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وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك،
وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك

بن مبارك: ملتزمون بالحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث

دبي - العربية.نت

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جدد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية.

وبحث الوزير خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتبعات العدوان الحوثي المستمر على مأرب.

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كذلك، جدد بن مبارك، دعم الحكومة اليمنية للجهود التي يقودها المبعوث الخاص الرامية لوضع حد للأزمة الإنسانية الراهنة وإيقاف الحرب.

وأكد أن السلام سيظل خياراً مهماً للحكومة والشعب اليمني، الذي يدافع عن هويته لإسقاط وهم سيطرة الميليشيات الحوثية وطموحات داعمها الإقليمي.

سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)

تسوية شاملة

من جانبه أكد المبعوث الأممي، على مواصلة جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، منوهاً بتعاون جميع الأطراف لإنجاح تلك الجهود.

يذكر أن كل المبادرات قوبلت برفض الميليشيات الحوثية ونقضها لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة واستكمالها السيطرة على المدينة والموانئ الثلاثة، ومواصلة التحشيد والعدوان على مأرب والتصعيد في بقية المحافظات اليمنية.

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