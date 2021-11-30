.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

معارك تعز.. قتلى وجرحى من الحوثي بهجوم فاشل في مقبنة

  • الخط
الجيش اليمني في تعز
الجيش اليمني في تعز

معارك تعز.. قتلى وجرحى من الحوثي بهجوم فاشل في مقبنة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما لا تزال المعارك العنيفة مشتعلة في محيط محافظة تعز اليمنية، تلقت ميليشيات الحوثي ضربة قاصمة من الجيش اليمني عقب إحباط هجوم لها في جبهة مقبنة.

فقد قتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح آخرون بهجوم فاشل كانت قد شنته على مواقع القوات الحكومية بجبهة مقبنة غربي تعز.

مقتل 85 من الحوثيين بمأرب.. والقوات المشتركة تعزز توغلها 2 كلم غرب تعز اليمن اليمن والحوثي مقتل 85 من الحوثيين بمأرب.. والقوات المشتركة تعزز توغلها 2 كلم غرب تعز

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن خمسة من العناصر الحوثية المقاتلة لقوا حتفهم بالمواجهة التي دارت أمس الاثنين، في قرى البَيرِك والغَيلي والدُريع بمنطقتي الطوير والكُبب بجبهة مقبنة.

كذلك، أضاف أن الاشتباكات جاءت إثر هجوم فاشل للميليشيات على مواقع القوات الحكومية استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

هدوء حذر

يأتي ذلك، فيما تشهد جبهة الطوير بمقبنة هدوءاً حذراً بعد مواجهات دامية شهدتها المنطقة في ساعات متأخرة من الليل.

وكانت القوات المشتركة عززت أمس، من توغلها العسكري في مناطق جديدة عند الريف الغربي لتعز.

كذلك، قالت مصادر إن القوات المشتركة توغلت في قرى وتباب تابعة لشمير بمسافة اثنين كيلومتر لتأمين المدنيين من قذائف الميليشيات التي تتساقط على الأحياء السكنية بمديرية مقبنة غرب المدينة.

تعز ألغام الحوثي اليمن
تعز ألغام الحوثي اليمن

وأوضحت أن التوغل هذا فتح بوابة للقوات المشتركة بإمكانية التقدم صوب جبل شمير الاستراتيجي، الذي يطل على خطوط إمدادات الميليشيات الرابط بين تعز والساحل الغربي.

حالة تخبط وانهيار

يذكر أن القوات المشتركة، سيطرت يوم السبت، على أطراف وادي سقم والعديد من التباب الاستراتيجية، منها تبة الجمل شمال مديرية مقبنة وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.

وتعد مديرية مقبنة من أوسع مديريات محافظة تعز، وتتصل جغرافيا بعدد من المديريات التابعة لمحافظات الحديدة وإب وتعز.

وحققت القوات المشتركة انتصارات عسكرية كبيرة خلال الأيام الماضية في تعز والحديدة، وذلك ضمن خطة إعادة الانتشار التي نفذتها القوات المشتركة في المناطق غير المحكومة بالاتفاقيات الدولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نشر عملياته على تيك توك.. أستراليا تعاقب طبيبا مشهورا جدا نشر عملياته على تيك توك.. أستراليا تعاقب طبيبا مشهورا جدا
موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب
الأكثر قراءة
مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني
فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر  فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر 
احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟ من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
قبل أن تذهب
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
اكتشف المزيد