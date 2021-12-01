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وزير الدفاع اليمني: طائرات أممية تستخدم بتهريب الأسلحة للحوثيين

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وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي
وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي
حصري للعربية

وزير الدفاع اليمني: طائرات أممية تستخدم بتهريب الأسلحة للحوثيين

اليمن - أحمد بجاتو

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أكد وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، في مقابلة حصرية لـ"العربية" و"الحدث" أن معركة مأرب مصيرية، مشيراً إلى مقتل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله خلال الأيام الماضية في المعارك الدائرة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي بعدة جبهات.

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"الأمور تغيّرت"

إلى هذا، قال إن دعم التحالف بقيادة السعودية كان أساسياً في دعم الجيش وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة، لافتاً إلى أن الأمور تغيّرت ولن نتوقف حتى ندخل صنعاء وصعدة.

وكشف عن أن الجيش اليمني سيطر على عشرات الكيلومترات ما بين حريب وعسيلان خلال هجوم بيحان في محافظة شبوة، مشدداً على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تغييراً كاملاً لصالح الجيش على جميع الجبهات.

طائرات أممية لتهريب الأسلحة

كما أكد أن عملية تهريب الأسلحة مستمرة عبر الساحل وميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، لافتاً إلى أن بعض طائرات الأمم المتحدة تستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين.

واعتبر أن مبادرة السعودية كانت فرصة كبيرة للسلام لكن الحوثيين لم يلتزموا، مشدداً على أن الميليشيات تستهدف المناطق المدنية سواء في الداخل اليمني أو الخارج.

فيما أوضح أن ميليشيات الحوثي في تقهقر مستمر على مختلف جبهات مأرب، لكن الميليشيا لا تعلن عن كل خسائرها.

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