عدن.. الإطاحة بخلايا حوثية متورطة بعمليات إرهابية

كشفت اللجنة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها حول الحادثتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا موكب محافظ عدن بمنطقة حجيف بالتواهي والمواطنين في بوابة مطار عدن الدولي بمدينة خورمكسر.

إلى هذا، قالت اللجنة الأمنية، في بيان صحافي، إن "الوحدات الأمنية والأجهزة المختصة وبعد أيام من العمل المتواصل والمكثّف تمكنت من الوصول للجهات المخططة والمنفذة لتلك العمليات الإرهابية، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين، الذين أدلوا باعترافات هامة تقر بضلوع تلك الجهات في التدبير والتنفيذ للعمليتين الإرهابيتين".

مادة اعلانية

واستعرض البيان نتائج التحقيقات حول الجهات المخططة والمتورطة في العمليتين الإرهابيتين، مع نشر جزء من الاستدلالات والاعترافات المسجلة، التي جمعتها الأجهزة الأمنية المختصة من العناصر المتورطة والتي تم القبض عليها بعد عمليات تحرٍّ ومتابعة مُكثفة.

وأوضح أن التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ العاصمة عدن ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في منطقة حجيف بمديرية التواهي يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م، وسقط على إثره خمسة قتلى من مرافقي المحافظ، أثبتت التحقيقات أن الجهات المُخططة والمنفذة تتكون من خلية مشتركة، بتمويل وتوجيه حوثي بتعاون عناصر إرهابية منفذة يقودها المدعو محمد أحمد يحيى الميسري، والمدعو أحمد علي أحمد المشدلي البيضاني.

بينما التفجير الإرهابي الذي استهدف عددا من المدنيين في محاذاة بوابة مطار عدن بمديرية خورمكسر يوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2021م، والذي سقط على إثره خمسة قتلى وأكثر من 30 جريحا، أفاد البيان أن التحقيقات أثبتت أن الجهة المخططة والمنفذة تتكون من شبكة موجهة وممولة من ميليشيات الحوثي، وتنفيذ عناصر إرهابية يقودها المدعو صالح وديع صالح الحداد.

وأضاف، أنه "ومن خلال التحقيقات والاعترافات تبين أن المنفذين الأساسيين للعمليتين الإرهابيتين أفراد يتبعون أحد قادة الألوية العسكرية وسيتم التخاطب مع القيادة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".