أكبر استهداف للحوثيين بمأرب.. مقتل 280 من الميليشيات

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن أكبر عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الماضية. وأعلن في بيان اليوم الاثنين تنفيذ 47 عملية خلال 24 ساعة

كما أوضح أن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا لتخزين الذخائر.

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فيما قتل ما يزيد على 280 عنصرا من الميليشيات في أكبر استهداف بمأرب خلال يوم واحد.

صد هجوم حوثي

بالتزامن، أكدت مصادر عسكرية في جبهة العلم شمال مأرب، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من اغتنام 5 أطقم تابعة لمليشيات الحوثي.

أتى ذلك بعد صد القوات اليمنية لهجوم شنته مليشيات الحوثي على جبهة العلم، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومقتل عدد من عناصر المليشيات.

معارك عنيفة

وكانت المنطقة شهدت خلال الساعات الماضية معارك واشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الشرعية اليمنية.

فيما نشر الجيش اليمني مشاهد من المواجهات التي دارت أمس في مختلف جبهات المحافظة، وكانت الأعنف منذ بدء المعارك خلال الأيام الماضية.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.