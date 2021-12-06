.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية في صعدة

  • الخط
طائرة حوثية مفخخة (أرشيفية)
طائرة حوثية مفخخة

الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية في صعدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني، الأحد، طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، أطلقتها ميليشيا الحوثي.

وزير الري المصري يكرر: هذا شرطنا الوحيد بأزمة سد النهضة مصر وزير الري المصري يكرر: هذا شرطنا الوحيد بأزمة سد النهضة

فيما أفاد مصدر عسكري "أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش الوطني رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة تحمل متفجرات مفخخة كانت تحلق فوق أجواء المنطقة (الإدارية) للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة"، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها.

وأوضح أن تكثيف ميليشيا الحوثي محاولات استهداف مناطق الجيش والمدنيين بالطائرات المسيرة والمقذوفات الثقيلة والمتوسطة محاولة لتغطية الخسائر التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال.

يأتي هذا في الوقت الذي تدور معارك حامية في مأرب وتتكبد الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ولوجيستية فادحة، كما يواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

فقد استهدف التحالف، أمس الأحد 3 مراكز عمليات تابعة للميليشيا الحوثية في صنعاء"، لافتاً إلى أن "مراكز العمليات المدمرة ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
تناول فيتامين سي يومياً.. هذا ما يفعله بجسمك! تناول فيتامين سي يومياً.. هذا ما يفعله بجسمك!
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد