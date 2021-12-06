الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية في صعدة

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني، الأحد، طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، أطلقتها ميليشيا الحوثي.

فيما أفاد مصدر عسكري "أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش الوطني رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة تحمل متفجرات مفخخة كانت تحلق فوق أجواء المنطقة (الإدارية) للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة"، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها.

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وأوضح أن تكثيف ميليشيا الحوثي محاولات استهداف مناطق الجيش والمدنيين بالطائرات المسيرة والمقذوفات الثقيلة والمتوسطة محاولة لتغطية الخسائر التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال.

يأتي هذا في الوقت الذي تدور معارك حامية في مأرب وتتكبد الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ولوجيستية فادحة، كما يواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

فقد استهدف التحالف، أمس الأحد 3 مراكز عمليات تابعة للميليشيا الحوثية في صنعاء"، لافتاً إلى أن "مراكز العمليات المدمرة ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات".