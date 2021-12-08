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شاهد.. طيران التحالف يدمر ثكنات الحوثيين جنوب مأرب

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جانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش والمقاومة ضد عناصر المليشيات الانقلابية جنوبي مأرب
اليمن والحوثي

شاهد.. طيران التحالف يدمر ثكنات الحوثيين جنوب مأرب

مصدر عسكري: طيران التحالف استهدف بعدة غارات تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات جنوب مارب وأسفر عن تدمير 7 آليات ومعدات قتالية تابعة للميليشيات

العربية. نت - أوسان سالم 

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تخوض قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، لليوم الثالث على التوالي، معارك عنيفة مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية على امتداد جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، الثلاثاء، أن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب .

وأكد مصدر عسكري، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات جنوب محافظة مارب، وأسفر عن تدمير 7 آليات ومعدات قتالية تابعة للميليشيات، فيما أعطبت مدفعية الجيش 3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

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ونشر المركز، مقطع فيديو للحظات إستهداف ثكنات ميليشيات الحوثي وتدمير آلياتها من قبل طيران التحالف في الجبهات الجنوبية لمارب.

كما نشر فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش والمقاومة الشعبية ضد عناصر ميليشيات الحوثي في جبهات جنوبي مأرب

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