التحالف: تدمير ورش لتركيب الصواريخ الباليستية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء، أنه دمر ورشا لتركيب وتجهيز الصواريخ الباليستية بدائرة الأشغال العسكرية بصنعاء، ومنظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث بصنعاء.

وأضاف التحالف أنه تم "تدمير ورشة لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة". وأكد أنه اتخذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

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وفي وقت سابق من اليوم، كان التحالف قد أعلن شن قصف دقيق على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء. كما أكد أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

في سياق آخر أعلن التحالف اليوم تنفيذ 26 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد أن الاستهدافات دمرت 18 آليه عسكرية، وقضت على أكثر من 150 عنصراً إرهابياً.

وكان التحالف قد أعلن فجر الثلاثاء عن قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وقال: "دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء".

كما أوضح أن "الأهداف شملت مخازن وورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات"، مضيفاً: "دمرنا كهوفا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء".

كذلك أكد أن العملية أتت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

ومنذ الأحد 28 نوفمبر الفائت، نفذ التحالف عدداً من الضربات على مواقع في صنعاء، أبرزها المطار، بعد أن كشف بالصور والفيديوهات تحويله من قبل الميليشيات إلى قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله.