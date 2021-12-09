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في مأرب.. صواريخ حوثية تستهدف مخيما للنازحين

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من مخيم السميا الصحراوي في مأرب (فرانس برس)
من أحد المخيمات في مأرب (أرشيفية - فرانس برس)

في مأرب.. صواريخ حوثية تستهدف مخيما للنازحين

العربية.نت - أوسان سالم 

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استهدفت ميليشيا الحوثي، فجر اليوم الخميس، بالصواريخ الباليستية مخيماً للنازحين تديره منظمة الهجرة الدولية، في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأكدت السلطة المحلية في المحافظة على موقعها الرسمي أن الميليشيات استهدفت مخيم "الحمّة" الذي تديره منظمة الهجرة الدولية في ضواحي مدينة مأرب بصاروخين باليستيين.

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كما أوضحت أن هناك جرحى من النساء والأطفال، لكنها لم تذكر حصيلة محددة.

نازحو مأرب

وتدير منظمة الهجرة المخيم الذي يأوي نازحين هربوا من جحيم المعارك، التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية بشكل غير مسبوق.

ومنذ مطلع العام الجاري كثفت الميليشيات الحوثية استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

فيما ندد المجتمع الدولي بتلك الهجمات، لما تحمل من مخاطر على ملايين النازحين في المحافظة.

كما دان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، مرارا استمرار تصعيد الميليشيات العسكري في مأرب، مشدداً على أنه يتعارض مع نداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتهدئة والمضي نحو السلام.

يذكر أن مأرب تأوي ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.

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