شاهد.. هروب مقاتلين حوثيين من معارك جبهات مأرب

فيما مازالت المعارك مشتعلة في جبهات مأرب، كشفت مقاطع مصورة هروب مقاتلين حوثيين من جبهات جنوب مأرب، بينما الجيش والمقاومة يطاردونهم.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر من الجيش اليمني إفشال هجوم حوثي جنوب مأرب وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.

مادة اعلانية

خسائر بشرية ومادية

وقتل أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح آخرون، أمس الأربعاء، بمعارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال جنوب المحافظة.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت تلقت خلال الأيام الماضية ضربات قوية، وتكبدت خسائر فادحة، من قبل الجيش وقوات التحالف.

كما أسقطت قوات الجيش اليمني أمس، طائرتين مسيرتين وأعطبت خمسة أطقم قتالية للميليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.

أتى ذلك مع استمرار تهديد تلك الميليشيات لحياة آلاف المدنيين المتواجدين في المحافظة.

استهداف المدنيين

فمنذ مطلع العام الجاري (فبراير 2021)، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

فيما ندد المجتمع الدولي بتلك الهجمات، لما تحمل من مخاطر على ملايين النازحين في المحافظة، ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في مأرب.