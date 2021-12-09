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معارك مستمرة في مأرب.. ومقتل خبير من حزب الله

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عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)
عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)

معارك مستمرة في مأرب.. ومقتل خبير من حزب الله

دبي- العربية.نت

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تستمر المعارك في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، على وقع الخسائر في صفوف الميليشيات الحوثية.

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث اليوم الخميس، أن خبيرا عسكريا تابعا لحزب الله اللبناني قتل أمس في جبهة أُم ريش جنوب مأرب.

كما أوضحت المصادر أن أكرم السيد، الخبير التابع لحزب الله، قتل مع عدد من عناصر الميليشيات بقصف مدفعي للجيش اليمني خلال معارك عنيفة صدى فيها الأخير مسنودا بطائرات تحالف دعم الشرعية، هجوما عنيفا في جبهة الجوبة للميليشيات، في محاولة لخرق دفاعات القوات الحكومية.

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تعزيزات كبيرة

إلى ذلك، أشارت إلى أن الميليشيات دفعت خلال الأيام الثلاثة الماضية بتعزيزات كبيرة ومئات المقاتلين إلى جبهات جنوب مأرب بقيادة أبو علي الحاكم المدرج ضمن قائمة العقوبات الأممية والأميركية ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية للميليشيات في محاولة لتحقيق تقدم في جنوب مأرب.

كذلك أكدت مصادر في الجيش اليمني إفشال الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت تلقت خلال الأيام الماضية ضربات قوية، وتكبدت خسائر فادحة، من قبل الجيش وقوات التحالف.

أتى ذلك مع استمرار تهديد تلك الميليشيات لحياة آلاف المدنيين المتواجدين في المحافظة.

فمنذ مطلع العام الجاري (فبراير 2021)، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

فيما ندد المجتمع الدولي بتلك الهجمات، لما تحمل من مخاطر على ملايين النازحين في المحافظة، ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في مأرب.

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