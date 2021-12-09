عناصر خطرة.. شبكة تجسس حوثية في قبضة الجيش اليمني

بعد 4 أشهر من الكشف عن خلية تجسس في موزع غربي تعز، كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الخميس، معلومات جديدة عن شبكة تجسس أخرى للميليشيات الحوثية قبض على عناصرها في الخوخة جنوب الحديدة.

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وأفادت المعلومات أن شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، نفّذت عملية رصد وتعقب طالت أفراد الشبكة.

عناصر خطرة

وأدت العملية إلى تفكيك الشبكة وضبط 3 من أخطر عناصرها وهم: بدري منصور مرزوقي من أبناء التحيتا يعمل في الخوخة، ونبيل حسن سعيد جمال من أبناء التحيتا، وياسر سعيد حسن منوبي من أبناء الخوخة منطقة الكداح.

كما أوضح البيان، أن اعترافات عناصر الشبكة أكدت تورطهم في عمليات تخابر مع ميليشيات الحوثي شملت نقل إحداثيات عن تواجد قيادات ومواقع ألوية القوات المشتركة وخفر السواحل قطاع البحر الأحمر.

زعزعة الأمن والاستقرار

وأدلى أعضاء خلية التجسس الذين وقعوا في أيدي جهاز الاستخبارات التابع للقوات المشتركة، باعترافات حول استقطابهم وتجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي للعمل من المناطق المحررة في الساحل الغربي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الآمنة.

يشار إلى أن تفكيك شبكة التجسس الحوثية في الخوخة يعدّ إنجازا أمنيا جديدا لشعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، والتي سبق وفككت سلسلة خلايا وشبكات تجسس جندتها ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي أهمها خلية المخا، وخلية تهريب الأسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وخلية زرع العبوات الناسفة في الساحل الغربي، وخلية موزع، الأمر الذي شكل ضربة قاسية لمليشيات الذراع الإيرانية.