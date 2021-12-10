الإرياني: إيران تخطط لتحويل اليمن قاعدة للإضرار بالجوار

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الخميس، أن النظام الإيراني يخطط لتحويل اليمن إلى قاعدة للإضرار بأمن دول الجوار.

وأوضح في تغريدة على تويتر، أن خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يديرون العمليات العسكرية في اليمن.

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كذلك أشار إلى أن "المدعو حسن إيرلوا يتحكم بالقرار السياسي والعسكري في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي"، لافتاً إلى أنه "يدير خبراء الحرس الثوري وحزب الله العمليات العسكرية بجبهات القتال.

وأضاف أن "شحنة الأسلحة الإيرانية التي أعلنت وزارة العدل الأميركية مصادرتها ما هي إلا نموذج للعدوان السافر".

١-ما يقوم به نظام ايران عدوان عسكري مكتمل الاركان على اليمن، ومخطط قذر لاحتلاله وتحويله الى قاعدة متقدمة للإضرار بأمن واستقرار دول الجوار، وتهديد أمن الطاقة، وخطوط الملاحة، واحكام السيطرة على مضيق باب المندب، وتنفيذ مخططها التوسعي في المنطقة، واستعادة امجاد الإمبراطورية الفارسية — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 10, 2021

غطاء لإيران

إلى ذلك، أكد أن "العالم بات يدرك أن الحوثي غطاء للعدوان الإيراني على اليمن، وأداة قذرة لتنفيذ مخططها التوسعي بجذوره الطائفية وأحقاده التاريخية، دون اعتبار للمصالح اليمنية وشلال الدم والأوضاع الإنسانية المأساوية لليمنيين".

وختم تغريداته قائلاً إنه "للأسف الشديد ورغم كل الدلائل يواصل المجتمع الدولي تجاهل هذه الحقائق، ويتقاعس عن أداء دوره في التدخل الحازم لوقف العدوان الذي ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".