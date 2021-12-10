التحالف: تنفيذ 31 عملية ضد الحوثي بمأرب والجوف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف بأن الاستهدافات دمرت 18 آلية وأدت إلى خسائر بشرية في صفوف الميليشيات تجاوزت 180 عنصراً إرهابياً.

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كذلك، أضاف أنه نفذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

خسائر بالأرواح

وقال إن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية وأوقعت خسائر تجاوزت 25 عنصراً إرهابياً.

وأوضح أن عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي تمت خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.

يأتي ذلك، فيما شهدت محافظة مأرب معارك مستمرة، على وقع الخسائر في صفوف الميليشيات الحوثية.

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث أمس، أن خبيرا عسكريا تابعا لحزب الله اللبناني قتل أمس في جبهة أُم ريش جنوب مأرب.

ضربات قوية

كذلك أكدت مصادر في الجيش إفشال الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت تلقت خلال الأيام الماضية ضربات قوية، وتكبدت خسائر فادحة، من قبل الجيش وقوات التحالف.

أتى ذلك مع استمرار تهديدها لحياة آلاف المدنيين المتواجدين في المحافظة.

فمنذ مطلع العام الجاري (فبراير 2021)، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.