كمين محكم للجيش اليمني في شبوة يقتل 13 حوثياً

نفذت قوات الجيش اليمني بجبهة بيحان في محافظة شبوة كمينا محكما لمجاميع من ميليشيا الحوثيين الإيرانية الانقلابية، فجر الجمعة، موقعة في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

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فقد أفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش أحكمت كميناً في جبهة الساق بمديرية عسيلان، بعد أن استدرجت مجاميع الحوثيين إلى منطقة مفتوحة.

وأضاف المصدر أن الكمين أسفر عن مقتل 13 عنصرا حوثيا على الأقل وإعطاب دورية عسكرية وسيارة نقل أخرى مدنية تتبع الميليشيا، فضلا عن اغتنام قطع سلاح متوسطة وخفيفة.

وأشار إلى أنه وبعد نجاح الكمين، توغلت قوات الجيش الوطني لمسافة 4 كيلومترات وثبتت فيها مواقع جديدة، بعد أن كانت تحت سيطرة الميليشيا، وحررت عدداً من المواقع في جبهة بيحان شمال غربي محافظة شبوة.

معارك عنيفة

يشار إلى أن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل مستمرون بخوض معارك ضارية على جبهات مأرب، مكبدين ميليشيا الحوثي مزيداً من الخسائر في صفوفها.

فقد دارت خلال الساعات القليلة الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيا على امتداد مسارح العمليات العسكرية في الجبهة الجنوبية رافقها قصف مدفعي وجوي مركز استهدف مواقع وتحركات للميليشيا.

كما أسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، علاوة على استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، فيما أدى القصف إلى تدمير أكثر من 8 عربات و7 أطقم بعتادها وأفرادها.

في غضون ذلك، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة أطقم وعربات للميليشيا في مختلف جبهات القتال ومقتل جميع من كانوا على متنها.