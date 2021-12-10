مشاهد مسربة من كاميرا حوثية.. لصواريخ تطلق على مأرب

حصل مراسل العربية/الحدث على صور من ذاكرة كاميرا خاصة بميليشيا الحوثي، أثناء إطلاقهم عدة صواريخ في نفس التوقيت على مدينة مأرب، التي استهدفت لاحقاً مخيم النازحين في المدينة.

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وكانت الميليشيا استهدفت، فجر أمس الخميس، بالصواريخ الباليستية، مخيماً للنازحين تديره منظمة الهجرة الدولية.

فيما أكدت السلطة المحلية في المحافظة على موقعها الرسمي، أن الميليشيات استهدفت مخيم "الحمّة" الذي تديره منظمة الهجرة الدولية في ضواحي مدينة مأرب بصاروخين باليستيين.

جرحى من النساء وأطفال

كما أوضحت أن هناك جرحى من النساء والأطفال، لكنها لم تذكر حصيلة محددة.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت الميليشيات الحوثية استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

كما ندد المجتمع الدولي بتلك الهجمات، لما تحمل من مخاطر على ملايين النازحين في المحافظة.

ودان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، مرارا استمرار تصعيد الميليشيات العسكري في مأرب، مشدداً على أنه يتعارض مع نداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتهدئة والمضي نحو السلام.

يذكر أن مأرب تتعرض لحملة حوثية استهدفت المدنيين على وجه الخصوص، ما أدى إلى نزوح المئات وسط ظروف معيشية صعبة.