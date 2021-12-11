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التحالف: نفذنا 36 عملية استهداف ضد الحوثي في مأرب

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Arab coalition fighter jets in action over Yemen. (Supplied)
طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن

التحالف: نفذنا 36 عملية استهداف ضد الحوثي في مأرب

دبي – العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم لمسيرات.

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كذلك، أدت الاستهدافات في مأرب إلى تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية تجاوزت 190 عنصراً.

صد هجوم في الكسارة

يأتي ذلك، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من صد هجوم مدرع للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم السبت، مقتل 30 عنصراً من الميليشيات وأسر 7 آخرين خلال 8 ساعات من القصف والاشتباكات.

جبهات القتال جنوب مأرب 8 ديسمبر 2021
جبهات القتال جنوب مأرب 8 ديسمبر 2021

قصف عشرائي حوثي

ويخوض الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات مزيداً من الخسائر في صفوفها. لاسيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين.

وكان التحالف أعلن أمس، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت تلقت خلال الأيام الماضية ضربات قوية، وتكبدت خسائر فادحة، من قبل الجيش وقوات التحالف.

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