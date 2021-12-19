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مقتل 7 حوثيين على جبهة تعز.. وكسر هجوم في مأرب

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عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

مقتل 7 حوثيين على جبهة تعز.. وكسر هجوم في مأرب

الغارة تسببت بإصابة آخرين أثناء استهداف أطقم عسكرية حوثية قرب منطقة مجربة

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة الأنباء اليمنية، الأحد، بمقتل 7 عناصر من الحوثيين في غارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية غرب مدينة تعز.

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إن الغارة تسببت أيضا في إصابة آخرين أثناء استهداف أطقم عسكرية حوثية قرب منطقة مجربة عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة.

كسر هجوم في مأرب

وجاءت هذه العملية بعدما تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من كسر محاولات هجومية لميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب.

وأجبرت قوات الجيش والمقاومة ميليشيات الحوثي على التراجع والفرار، وذلك قبل أن تشن هجوماً عكسياً باتجاه عدد من مواقع الميليشيا في ذات الجبهة.

عشرات القتلى والجرحى

كما أكد أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد عبدالرقيب دبوان، أن الجيش والمقاومة تمكنوا من دحر ميليشيا الحوثي من عدة مواقع عسكرية، وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى.

وقال إن المواجهات دارت في جبهات "الأعيرف" و"اللجمة" والتي دكت فيها مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف تجمعات وآليات الانقلابيين.

وكشف أن القصف أدى إلى تدمير 7 أطقم قتالية، و3 عربات مدرعة للميليشيا كانت تحمل تعزيزات عسكرية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

يشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب كانت تمكنت خلال الساعات الماضية من تنفيذ هجمات مضادة ضد تسللات وهجمات الميليشيا الحوثية، وكبدتها خسائر فادحة، وسقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، كما تم استعادة أسلحة وذخائر متنوعة.

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