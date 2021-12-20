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التحالف: دمرنا ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بصنعاء

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Yemen: Houthis attacked by Coalition Forces

التحالف: دمرنا ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بصنعاء

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الإثنين، تدمير مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وأوضح أنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث، بالإضافة إلى تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة.

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كما، أضاف أنه اتخذ اجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

تدمير مسيرة في جازان

إلى ذلك، أعلن التحالف، تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وكان التحالف أشار في وقت سابق إلى "انطلاق تهديد وشيك باستخدام المسيرات من مطار صنعاء الدولي"، موضحاً أن "استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونياً".

وأضاف "لازلنا نمارس ضبط النفس واي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار".

وكان التحالف أكد في الأيام الماضية تدمير مواقع عسكرية للحوثيين تضم مخازن ومعامل للصواريخ الباليستية والمسيرات في العاصمة صنعاء.

تحييد التهديد

جاء ذلك، بعد الإعلان عن بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأضاف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

كما أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الجيش اليمني
الجيش اليمني

يذكر أن التحالف نفذ بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر.

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