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بطيران حوثي مسير.. مقتل طفلة وإصابة امرأتين غرب تعز

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جثة الطفلة سبأ علي عبد اللاه ( 9 سنوات)
اليمن والحوثي

بطيران حوثي مسير.. مقتل طفلة وإصابة امرأتين غرب تعز

استهدف سيارة مدنية كانت تقلهم في منطقة المجاعشة بمديرية مقبنة

العربية. نت - أوسان سالم 

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قتلت طفلة وأصيبت امرأتين، اليوم الثلاثاء بقصف لميليشيات الحوثي بالطيران المسير استهدف سيارة مدنية في مديرية مقبنة غرب تعز.

وقالت مصادر محلية أن الطفلة سبأ علي عبد اللاه ( 9 سنوات) قتلت، وأصيب كلاً من : فاكهة أمين قاسم 28 عاماً، ومفيدة حسن سعيد ثابت 17 عاماً، بقصف حوثي بالطيران المسير استهدف سيارة مدنية كانت تقلهم في منطقة المجاعشة بمديرية مقبنة.

وذكرت المصادر أن الجريحتين تم نقلهما إلى المستشفى الميداني بمديرية حيس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.

إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الثلاثاء، مصرع عشرات العناصر الحوثية في اشتباكات وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهات غرب تعز وشرق الحديدة.

وأكد إعلام القوات المشتركة، ان العشرات من عناصر الحوثيين لقوا مصرعهم وجرح آخرون باشتباكات عنيفة خاضتها القوات المشتركة المسنودة من طيران التحالف ضد الميليشيات في جبهة سقم شمال مديرية مقبنة غرب تعز وفي جبهة جبل راس شرق محافظة الحديدة.

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ونقل عن مصدر ميداني، قوله، أن القوات المشتركة وبإسناد من طيران التحالف كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في المعارك العنيفة التي خاضتها مع الميليشيات في جبهتي سقم وجبل راس.

وأضاف، أن العشرات من الحوثيين لقوا مصرعهم بنيران القوات المشتركة المسنودة بطيران التحالف خلال الاشتباكات الضارية التي اندلعت اليوم في جبهة سقم شمال مقبنة بتعز وجبل راس شرق الحديدة.

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