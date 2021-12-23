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التحالف: مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب

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جبهات القتال جنوب مأرب 8 ديسمبر 2021
من مأرب - أرشيفية

التحالف: مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، تنفيذ 36 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد تدمير 28 آلية عسكرية، ومقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في المحافظة بأكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية.

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من جانبه، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، تدمير 4 أطقم و3 عربات مدرعة تابعة لميليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وكانت الجبهة الجنوبية من المحافظة شهدت أمس الأربعاء، معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، عقب هجمات فاشلة للأخيرة تكبدت خلالها عشرات القتلى والجرحى فضلا عن تدمير وإعطاب آلياتها.

وأكد مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة لشؤون التوجيه المعنوي، العميد محمد المكروب، أن ميليشيا الحوثي تلقت ضربات موجعة، وعانت خسائر بشرية ومادية كبيرة في معركة الأربعاء التي استمرت عدة ساعات.

عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت الأربعاء، تجمعات وتعزيزات وآليات الميليشيا، وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير 8 أطقم قتالية، و3 عربات مدرعة للميليشيا كانت تحمل تعزيزات عسكرية، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين في المحافظة الغنية بالنفط.

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