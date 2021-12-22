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التحالف يعلن اعتراض مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية

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من حطام مسيرة حوثية "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية

تحالف دعم الشرعية في اليمن: لن نتهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقاً

دبي _ العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية.

وقال التحالف "سنقصف مصادر التهديد في الساعات القادمة".

وأكد تحالف دعم الشرعية أنه لن يتهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا.

وكان التحالف أعلن، الثلاثاء، عن تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف مقتل 250 عنصرا حوثيا، وتدمير 29 آلية للحوثيين في مأرب والجوف عبر 40 استهدافا خلال 24 ساعة.

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وفي وقت سابق، شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للميليشيا الحوثية غرب تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري، إن ثلاث غارات للتحالف استهدفت أطقما حوثية وتجمعا لعناصر الميليشيا المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز.

وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات، تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوب مأرب.

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