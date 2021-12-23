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مأرب.. الجيش يكسر أنفاقا هجومية وسط اقتتال بين الحوثيين

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عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)

مأرب.. الجيش يكسر أنفاقا هجومية وسط اقتتال بين الحوثيين

اقتتال بين الانقلابيين بعد رفضهم القتال على الجبهات

دبي - العربية.نت

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استعادت قوات الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية عددا من المواقع التي تسللت إليها الميليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

فيديو.. معارك عنيفة في جبهات مأرب وخسائر مضاعفة للحوثي اليمن اليمن والحوثي فيديو.. معارك عنيفة في جبهات مأرب وخسائر مضاعفة للحوثي

وأفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيا الحوثية دفعت بتعزيزات ضخمة وقامت بهجوم متزامن ومستمر في جبهتي لعيرف والبلق جنوب المحافظة.

فيما كسرت قوات الجيش اليمني أكثر من 5 أنفاق هجومية، واعتقلت عناصر من الميليشيا هناك.

إحباط هجوم على جبهة الكسارة

جاء ذلك في حين نقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري، أن أفراد الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للميليشيا الإيرانية في جبهة الكسارة، وأجبروها على الفرار بعد تكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي الجبهات الجنوبية، خاضت قوات الجيش والمقاومة معارك ضد الميليشيا الحوثية، وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

بالتزامن، شن طيران التحالف عدّة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب، ونتج عنها خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا الإيرانية، منها تدمير ثلاث عربات مدرّعة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

هجوم مكثّف

يشار إلى أن مديرية الجوبة جنوب مأرب كانت شهدت خلال الساعات الماضية، عملية تمرد في صفوف الميليشيا الحوثية بعد إقدام الحوثيين على قتل وسحل مجموعة من العناصر رفضت مواصلة القتال في الجبهات بعد الخسائر المتوالية التي منيوا بها.

من مخيمات النازحين في مأرب
من مخيمات النازحين في مأرب

ومنذ مطلع العام الجاري، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين في المحافظة الغنية بالنفط.

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