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فيديو.. معارك عنيفة في جبهات مأرب وخسائر مضاعفة للحوثي

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من معارك مأرب
اليمن والحوثي

فيديو.. معارك عنيفة في جبهات مأرب وخسائر مضاعفة للحوثي

فيديو لجانب من المعارك الليلية التي يخوضها الجيش والمقاومة ضد ميليشيا الحوثي

العربية.نت - أوسان سالم 

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قالت قوات الجيش اليمني، إن جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب شهدت معارك عنيفة خلال الساعات الماضية، تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر لا حصر لها بنيران الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري، أن أفراد الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للميليشيا الإيرانية في جبهة الكسارة، وأجبروها على الفرار بعد تكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي الجبهات الجنوبية، خاضت قوات الجيش والمقاومة معارك ضد الميليشيا الحوثية، وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

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وبالتزامن، شن طيران التحالف عدّة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب، ونتج عنها خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الإيرانية، منها تدمير ثلاث عربات مدرّعة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الأربعاء، فيديو لجانب من المعارك الليلية التي يخوضها الجيش والمقاومة ضد ميليشيا الحوثي جنوبي مأرب.

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