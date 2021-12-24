التحالف: تدمير أسلحة بعد مراقبة نقلها في العاصمة صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه دمرّ عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.

وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

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كما أضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات اثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الاسلحة اليها.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

في الأثناء، أفادت مصادر لـ العربية/الحدث بأن التحالف استهدف مخازن للحوثيين بمعسكر التموين بصنعاء.

كما، أضافت أن تحركات للحوثيين شهدها معسكر التموين قبيل استهدافه من التحالف.

انتهاء المهلة

وكان التحالف أعلن انتهاء المهلة التي أعلن عنها لميليشيا الحوثي لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

واوضح في تصريح سابق أنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف قد أعطى مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية.

وقال إن المهلة تبدأ من الساعة (20:00 محلي) بتوقيت صنعاء، مضيفاً أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وتابع "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".

ضربات دقيقة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيراً إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

وطلب التحالف قبيل ذلك من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد التحالف أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.