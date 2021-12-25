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التحالف: أدلة تورط حزب الله باستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية

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مطار صنعاء الدولي (أرشيفية من فرانس برس)
مطار صنعاء الدولي (أرشيفية من فرانس برس)

التحالف: أدلة تورط حزب الله باستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم السبت، أنه سيعرض غدا الأحد، أدلة تحويل مطار صنعاء إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

كما وعد التحالف بعرض أدلة تورط حزب الله الإرهابي في اليمن، وكذلك أدلة تورط الميليشيا اللبنانية في استخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.

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وقال التحالف إنه سيكشف تفاصيل جديدة خلال إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي باسم التحالف غدا الساعة 4 بتوقيت السعودية.

كما أعلن عن تنفيذ 40 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 223 عنصرا من ميليشيا الحوثي.

وقال "نفذنا عمليتي استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

نقل أسلحة في صنعاء

هذا وكان التحالف أكد أمس الجمعة، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.

وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

كما أضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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