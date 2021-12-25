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الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً جنوب مأرب

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عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً جنوب مأرب

دبي - العربية.نت

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كسرت قوات الجيش اليمني، فجر السبت، هجوماً عنيفاً لميليشيا الحوثي في جبهات القتال جنوبي مأرب، وذلك بعد معارك استمرت لساعات استخدمت فيه العناصر المدعومة من إيران عدة مجموعات بشرية وتغطية مدفعية كبيرة، ومختلف أنواع الأسلحة.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الجمعة، تنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

كما أكد تدمير 20 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرا إرهابيا بين صفوف الحوثيين.

وقبل يومين، استعادت قوات الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية عددا من المواقع التي تسللت إليها الميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

الجيش اليمني في جبهة مأرب
الجيش اليمني في جبهة مأرب

وأفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيا الحوثية دفعت بتعزيزات ضخمة، وقامت بهجوم متزامن ومستمر في جبهتي لعيرف والبلق جنوب المحافظة.

فيما كسرت قوات الجيش اليمني أكثر من 5 أنفاق هجومية، واعتقلت عناصر من الميليشيا هناك.

يشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين في المحافظة الغنية بالنفط.

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