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مأرب.. سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي

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قصف حوثي على مأرب(أرشيفية- رويترز)
قصف حوثي على مأرب(أرشيفية- رويترز)

مأرب.. سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر العربية/الحدث بسقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه محافظة مأرب اليمنية.

في الأثناء، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قصف الحوثي للتجمعات السكنية بمأرب عمل انتقامي يعكس فشل ميليشياته.

الإرياني: قصف الحوثي للتجمعات السكنية بمأرب عمل انتقامي اليمن الإرياني: قصف الحوثي للتجمعات السكنية بمأرب عمل انتقامي

وطالب بتحرك فوري لإدراج ميليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب".

هذا وقتل ثلاثة مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهم طفلان، اليوم، في قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على سوق شعبي جنوب مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.

عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)

17 صاروخا باليستيا

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا استهدفت مدينة مأرب المكتظة بالنازحين بنحو 17 صاروخًا باليستيًا خلال أقل من شهر، أسفرت جميع عمليات الاستهداف عن سقوط عشرات الضحايا في أوساط المدنيين.

فيما دعت الأمم المتحدة مراراً الحوثيين إلى وقف الهجمات، محذرة من المخاطر الداهمة التي تحدق بحياة مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المحافظة، هرباً من الصراعات الدائرة في مناطق يمنية أخرى.

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