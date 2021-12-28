حكومة اليمن: تحكم إيران وحزب الله بالحوثي نهج إجرامي لتدميرنا

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، أن تحكم طهران وحزب الله بقرار الحوثيين يعد "تأكيدا لنفس نهج الممارسات الإجرامية لتدمير الوطن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".

وذكر عبد الملك عبر تويتر "ما كشفه تحالف دعم الشرعية مؤخرا، عن تحكم طهران وحزب الله بقرار الحوثيين، هو الأمر الذي ظل اليمنيون يتحدثون عنه طوال سنين، وما تم توثيقه بالصوت والصورة هو تأكيد لنفس نهج الممارسات الإجرامية المستمرة لتدمير الوطن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".

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كما أضاف "يجب أن نعي جميعا أنه دون إنهاء آثار الانقلاب والإجرام الحوثي واستكمال استعادة الدولة، ستظل البلد إنسانا وأرضا واقتصادا في دائرة الخطر والتهديد".

ماكشفه تحالف دعم الشرعية مؤخراً، عن تحكم طهران وحزب الله بقرار الحوثيين، هو الأمر الذي ظل اليمنيون يتحدثون عنه طوال سنين، وماتم توثيقه بالصوت والصورة هو تأكيد لنفس نهج الممارسات الإجرامية المستمرة لتدمير الوطن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة. — معين عبد الملك Maeen Abdulmalek (@DrMaeenSaeed) December 28, 2021

وتابع قائلا إن الحوثيين هم "العدو المسؤول"، عن الحرب والدمار الذي طال الحياة والعمران.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، كشف الأحد، في إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، عن أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية.

شاهد.. مقر مدربي ميليشيا حزب الله اللبناني في #اليمن، مع المتدربين من العناصر الحوثية، ومخازن الطائرات المسيرة في مطار #صنعاء الدولي pic.twitter.com/OgV1JKqrDt — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 26, 2021

وعرض التحالف صوراً لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات، نافيا أن يكون حزب الله ممثلا للشعب اللبناني.

كما أكد المالكي أن "تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن".