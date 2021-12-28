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حكومة اليمن: تحكم إيران وحزب الله بالحوثي نهج إجرامي لتدميرنا

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معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية

حكومة اليمن: تحكم إيران وحزب الله بالحوثي نهج إجرامي لتدميرنا

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، أن تحكم طهران وحزب الله بقرار الحوثيين يعد "تأكيدا لنفس نهج الممارسات الإجرامية لتدمير الوطن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".

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وذكر عبد الملك عبر تويتر "ما كشفه تحالف دعم الشرعية مؤخرا، عن تحكم طهران وحزب الله بقرار الحوثيين، هو الأمر الذي ظل اليمنيون يتحدثون عنه طوال سنين، وما تم توثيقه بالصوت والصورة هو تأكيد لنفس نهج الممارسات الإجرامية المستمرة لتدمير الوطن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".

كما أضاف "يجب أن نعي جميعا أنه دون إنهاء آثار الانقلاب والإجرام الحوثي واستكمال استعادة الدولة، ستظل البلد إنسانا وأرضا واقتصادا في دائرة الخطر والتهديد".

وتابع قائلا إن الحوثيين هم "العدو المسؤول"، عن الحرب والدمار الذي طال الحياة والعمران.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، كشف الأحد، في إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، عن أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية.

وعرض التحالف صوراً لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات، نافيا أن يكون حزب الله ممثلا للشعب اللبناني.

كما أكد المالكي أن "تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن".

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