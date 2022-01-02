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التحالف: دمرنا 4 مخازن للطائرات المسيرة في صنعاء

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من صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)
من صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)

التحالف: دمرنا 4 مخازن للطائرات المسيرة في صنعاء

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في استمرار لضرب مواقع الطائرات المسيرة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، استهداف وتدمير أربعة مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري في العاصمة صنعاء.

وأوضح في بيان، بحسب ما أفادت وكالة "واس" السعودية، أنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

التحالف: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية اليمن اليمن والحوثي التحالف: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

كما شدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اعتراض 3 طائرات مسيّرة

أتى ذلك، بعد أن أعلن التحالف في وقت متأخر أمس السبت، اعتراض 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

كما أشار إلى أنه رصد مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل صنعاء. وأضاف موضحا أنه استجابة للتهديد تجري مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتي لضربات جوية.

يذكر أنه خلال الفترات الماضية، نفذ التحالف عددا من الضربات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في العاصمة وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

كما بث مقاطع مصورة تظهر تحويل الميليشيات إلى مطار صنعاء، لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.

إلى ذلك، حذر في بيان الأسبوع الماضي، الميليشيات من الاستمرار في اعتداءاتها على المدنيين، داعيا إلى وقف نشاطها العدائي فورا وإخلاء المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة تحركاتها.

إلى هذا، قال التحالف إنه في حال عدم انصياع الحوثيين سيتم قصف وضرب تلك المواقع، وفقا لمعايير القانون الدولي.

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