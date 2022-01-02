التحالف يدك الحوثيين في مأرب.. 70 قتيلاً وخسائر عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال الساعات 24 الماضية، موضحاً في بيان أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 70عنصراً إرهابياً.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك لـ العربية/الحدث أن استعادة محاور شبوة والبيضاء والضالع يدعم جبهة مأرب، مشيراً إلى أن إيران تريد السيطرة على مأرب للسيطرة بشكل كامل على اليمن.

مادة اعلانية

وأضاف أن إيران تقدم أسلحة نوعية لميليشيا الحوثي، الأمر الذي يهدد دول الجوار والملاحة الدولية.

في موازاة ذلك، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي جراء قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات لهم شمال مديرية عبس غرب محافظة حجة.

انهيار الحوثي في شبوة

كذلك، أشار المركز إلى أن قوات الجيش مسنودة بألوية العمالقة تواصل التقدم في جبهات القتال غرب شبوة، وسط ما وصفه انهيار واسع في صفوف الحوثيين.

من جانبه، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن طيران تحالف دعم الشرعية شن غارات جوية على مواقع وتحصينات للميليشيات ‎الحوثية بحيد العلم جنوب مديرية عسيلان بمحافظة ‎شبوة.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" بشبوة.

فرار الميليشيات

كذلك، أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة اليمنية بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإصابة مئات آخرين خلال المرحلة الأولى من عملية استعادة السيطرة على شبوة.

وكان محافظ شبوة أعلن أمس، فرار ميليشيات الحوثي عقب معارك عنيفة ضارية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

يذكر أن ميليشيا الحوثي استهدفت مدينة مأرب المكتظة بالنازحين طيلة الفترة الماضية، وذلك بنحو 17 صاروخا باليستيا خلال أقل من شهر، أسفرت جميع عمليات الاستهداف عن سقوط عشرات الضحايا في أوساط المدنيين.

ومنذ مطلع العام الماضي 2021، كثف الحوثيون استهداف مأرب، مستخدمين كذلك الطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين في المحافظة الغنية بالنفط.