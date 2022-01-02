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منظمة حقوقية: ندين احتجاز الحوثي موظفين أمميين

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عناصر حوثية - أرشيفية

منظمة حقوقية: ندين احتجاز الحوثي موظفين أمميين

دبي - العربية.نت

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أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان، استمرار احتجاز ميليشيا الحوثي موظفين وعاملين في الشؤون الإنسانية منذ نوفمبر الماضي بينهم اثنان من المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو.

وعبرت المنظمة الحقوقية عن قلقها بشأن وضع الموظَّفين اللذين لم تتمكن اليونسكو والمفوضية السامية من التواصل معهما منذ احتجازهما بصنعاء على الرغم من الحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.

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كما أكدت تضامنها مع أهالي المحتجزين اللذين لم تتلق أسرتاهما أي معلومات حول التهم الموجهة لهما أو المبرر القانوني لاحتجازهما، أو حتى معلومات عن وضعهما الحالي.

ودعت ميون لحقوق الإنسان، ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين وبقية الموظفين في الشؤون الإنسانية دون شروط، والكف عن وضع العراقيل ومحاولات ابتزاز المجتمع الدولي بهذه الممارسات.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، أفادتا في بيان مشترك أن ميليشيا الحوثي تعتقل موظفين اثنين في المنظمتين منذ مطلع نوفمبر الماضي، وطالبتا بالإفراج عنهما.

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