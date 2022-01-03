الحديدة.. ميليشيا الحوثي تحرق منازل عشرات المواطنين

لا تزال ميليشيات الحوثي مستمرة بانتهاكاتها، فقد أقدمت على إحراق منازل عشرات المواطنين في عدد من المناطق الواقعة في نطاق اتفاق ستوكهولم والخاضعة لسيطرة الميليشيات، غربي البلاد.

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وقال مكتب وزارة حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي، إن ميليشيات الحوثي أحرقت عشرات المنازل التابعة لأفراد من المقاومة التهامية في قرى الشجيرة والطائف والقازة ودخنان في المديرية.

طرد نساء وأطفال

فيما أفادت مصادر أهلية وشهود عيان بأن الحوثيين قاموا باقتحام المنازل وطرد النساء والأطفال ومصادرة ما بداخلها من مقتنيات قبل أن يشعلوا فيها النيران.

في حين عبر مكتب وزارة حقوق الإنسان في المديرية عن إدانته لجرائم إحراق ميليشيات الحوثي للمنازل، واعتبرها ضمن حملات التنكيل التي يمارسها الحوثيون بحق خصومهم السياسيين.

يشار إلى أن المناطق التي أخلتها القوات المشتركة في نوفمبر الماضي كانت شهدت أعمال انتقام حوثية بحق المدنيين تنوعت بين الاعتداء والخطف والتنكيل والاعدامات غير القانونية التي قوبلت بإدانات حقوقية محلية ودولية واسعة.