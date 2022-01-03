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تجدد المعارك غرب وجنوب مأرب.. والجيش يحبط تسللاً حوثياً

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عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)

تجدد المعارك غرب وجنوب مأرب.. والجيش يحبط تسللاً حوثياً

دبي - العربية.نت

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مازالت المعارك العنيفة مستمرة في محافظة مأرب اليمنية، حيث تجددت الاشتباكات بين الجيش الوطني اليمني مسنوداً بالمقاومة من جهة والميليشيا الحوثية من جهة أخرى، في المحورين الغربي والجنوبي للمحافظة.

وحشدت الميليشيات مساء أمس وصباح اليوم الاثنين، عدداً من العربات والآليات العسكرية إلى جبهة الكسارة غرب مأرب، لكن مدفعية الجيش استهدفت عناصرها وآلياتها العسكرية ثم تصدت لمحاولة تسلل فاشلة، وقتلت ثمانية عناصر حوثيين، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

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تدمير عربات

وفي الجبهة الجنوبية، تصدى الجيش لهجوم حوثي مماثل من محورين واستطاعت مدفعيته تدمير ثلاثة أطقم وعربة مدرعة في البلق الشرقي.

فيما دمرت غارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات عسكرية للحوثيين في الجوبة وملعاء ومواقع متفرقة دمرت العشرات من الأطقم والآليات.

صور نشرها تحالف دعم الشرعية لليمن لمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء
صور نشرها تحالف دعم الشرعية لليمن لمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء

غارات في البيضا

في موازاة ذلك، استهدفت سبع غارات للتحالف منصات صواريخ وأسلحة وآليات بمعسكر السوادية في البيضا، بحسب ما أفاد سابقا بيان للتحالف.

وأفادت مصادر ميدانية للعربية والحدث بأن التحالف دمر تعزيزات للميليشيات قادمة من البيضاء في عقبة القنذع الاستراتيجية وقرية الساحة مركز مديرية نعمان في البيضاء.

أتت هذه التطورات بعدما طالب التحالف المدنيين بإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية فوراً.

من جبهات القتال في البيضاء يوليو 2021
من جبهات القتال في البيضاء يوليو 2021

كما أعلن أن على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية القانونية لوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى.

يشار إلى أن صوراً نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس الماضي، أثبتت قيام الحوثيين باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.

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